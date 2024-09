Justice: Didier Migaud, sous le sceau de la rigueur sociale-démocrate

Parmi les ministres et secrétaires d'Etat, Didier Migaud est le seul à venir de la gauche. Lorsqu'il était adolescent à Château-Chinon, dans la Nièvre, il croisait parfois au domicile familial le maire de la ville, un certain François Mitterrand, client de son père qui était notaire.

Ses activités politiques doivent toutefois être relativisées, relève à l'AFP un cadre socialiste. "On n'a plus de contacts avec lui depuis très longtemps, on ne l'entend pas sur les sujets politiques. Il a été socialiste, mais comme tant de monde l'ont été dans le passé...", élude cette source pour qui "ça n'a pas de sens de le présenter comme une prise de guerre venant du PS". Et de s'interroger: "Si c'est vraiment un homme de gauche, que va-t-il faire dans cette galère?"

- orthodoxie budgétaire -

"C'est un homme courtois, urbain, intelligent", doté d'une "hauteur de vue", loue un député PS. Un homme de gauche? "Il n'est plus partisan depuis 2010", répond cet élu, qui l'a trouvé "pas particulièrement sévère" envers les gouvernements Macron lorsqu'il présidait la Cour des comptes, et note qu'il a été "le garant d'une forme d’orthodoxie budgétaire".