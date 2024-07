La Bourse de Paris ouvre sur un bond de 2,59% après le premier tour des législatives en France

La Bourse de Paris a ouvert sur un bond de plus de 2,5% lundi, après la victoire légèrement inférieures aux derniers sondages du Rassemblement national au premier tour des législatives en France, qui réduit aux yeux des investisseurs la probabilité d'une majorité absolue de l'extrême droite à l'Assemblée nationale.

Avec plus d'un tiers des suffrages au niveau national, le RN et ses alliés font moins que les 36% à 37% annoncés par les sondages des derniers jours de campagne et "finalement, les macronistes ne se sont pas complètement effondrés", note Alexandre Baradez, chef analyste d'IG France.

Le Rassemblement national est arrivé en tête des suffrages avec plus de 33% des voix, le Nouveau front populaire atteint près de 28% et le camp présidentiel environ 21%.

Par ailleurs, "comme d'autres partis semblent désormais prêts à former des alliances au second tour, les chances de l'extrême droite d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale devraient s'en trouver encore réduites", commentent les analystes de Deutsch Bank.