La fondation Roi Baudouin suspend son soutien au fonds de Pierre-Édouard Stérin

La fondation Roi Baudouin a suspendu son soutien au fonds philanthropique du milliardaire français Pierre-Édouard Stérin, qui vit en Belgique, a rapporté mercredi après-midi le site d'information Le Vif. Les valeurs réactionnaires de l'homme ne sont "pas en adéquation avec celles portées par la fondation Roi Baudouin", cette dernière prônant une "société juste et inclusive", a-t-elle indiqué.

Pierre-Édouard Stérin, qui a mis sa fortune au service du "Fonds du bien commun", a été épinglé par la presse française ces derniers mois pour sa propension à promouvoir des valeurs réactionnaires et son soutien au Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite français, par le biais d'un projet baptisé "Périclès". Son réseau, discret, passe entre autres par une entente cordiale avec l'institut libéral et conservateur Thomas More.