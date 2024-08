La France envoie des sapeurs-pompiers en renfort en Grèce

Ces renforts devront d'abord rallier par la voie terrestre le port d'Ancône, situé sur la façade est de l'Italie, nécessitant déjà une dizaine d'heures de route, avant de rejoindre la Grèce en bateau, la traversée nécessitant près de 24 heures.

Ces sapeurs-sauveteurs sont équipés de 31 véhicules dont des camions citernes pouvant transporter jusqu'à 8.000 litres d'eau.

"C'est les plus gros (camions) qu'on ait, et surtout les plus récents. Donc c'est vraiment un excellent outil dans la lutte contre les feux de forêt", a expliqué la capitaine Mathilde à la tête de la première compagnie d'intervention de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7.