La motion de censure est rejetée: comment François Bayrou a-t-il sauvé son gouvernement?

François Bayrou sauve son gouvernement grâce à la neutralité stratégique des socialistes, obtenue via des concessions clés. Pendant ce temps-là, François Hollande semble manœuvrer en coulisses, visant peut-être un retour sur le devant de la scène.

Le Premier Ministre français n'a pas été renversé par l'Assemblée Nationale. Il le doit notamment aux socialistes qui, à huit exceptions près, n'ont pas voté la motion de censure, pourtant déposée par la gauche. Cet épisode, annonce-t-il une recomposition politique et l'assurance pour François Bayrou de se maintenir longuement à la tête du gouvernement ?

Son prédécesseur n'avait tenu que trois mois, renversé sur son projet de budget par un vote contre nature réunissant la gauche et le Rassemblement National. Jusqu'au dernier moment, Michel Barnier avait espéré que les socialistes, qui ont fourni à la France deux présidents et plusieurs premiers ministres, se comporteraient en parti de gouvernement, en parti responsable, en refusant de le faire tomber. Mais il ne leur avait fait aucune concession, préférant négocier avec Marine Le Pen. Mauvaise pioche : il s'est mis à dos toutes les oppositions et, malgré sa grande expérience politique, il s'est retrouvé le bec dans l'eau.