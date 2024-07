A la soirée RN, des militants sous le choc malgré la "progression"

Le RN progresse encore dans l'hémicycle, avec de 120 à 152 députés selon les estimations, mais loin de la vague espérée à l'issue du premier tour il y a une semaine, et seulement en troisième position derrière la gauche du Nouveau Front populaire et les macronistes.

Olivier Mondet, un cadre infirmier de 64 ans, est plus énervé. "Plus personne n'y croyait à ce barrage républicain. Les Français, on leur raconte n'importe quoi, ils gobent tout, on les manipule", croit-il.

L'ambiance atone s'anime un peu quand Jordan Bardella grimpe à la tribune, visage fermé. Celui qui rêvait d'être Premier ministre à 28 ans promet que "tout commence ce soir", que le RN sera la "seule alternance face au parti unique" et aux "arrangements électoraux orchestrés depuis l'Elysée".

Dans la salle, son lieutenant, l'eurodéputé Pierre-Romain Thionnet, fait le service après vente. "Je suis surtout déçu pour l'expression démocratique. Certaines combines déjà éculées ont fonctionné. Mais c'est un sursis d'un an s'il y a une nouvelle dissolution ou de trois ans", avec la présidentielle de 2027, promet-il.