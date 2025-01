L'abbé Pierre accusé d'inceste et viol sur mineur: l'icône est bel et bien tombée de son piédestal

De nouvelles révélations concernant l'abbé Pierre ont éclaté. Un nouveau rapport publié lundi par Emmaüs fait état de neuf nouvelles accusations de violences sexuelles, dont un viol sur mineur et des abus incestueux. Au total, ce sont désormais 33 témoignages qui ont été recueillis.

Les langues se délient et on apprend que le scandale aurait pu éclater juste après sa mort en 2007, mais à l'époque le fondateur d'Emmaüs était intouchable. On savait depuis l'été dernier, quand le scandale a éclaté, que l'Église avait eu connaissance des abus commis par l'abbé Pierre dès les années 1950. D'abord mis au vert, il a fait ensuite l'objet d'une surveillance étroite de son entourage, notamment lorsqu'il effectuait des déplacements à l'étranger. Mais c'est une véritable chape de plomb qui l'a protégé pendant des décennies.

Depuis le monde a changé et l'église aussi. Dans un communiqué, la Conférence des évêques de France a affirmé hier que l'accumulation des faits, désormais connus, perpétrés par ce prêtre -qui fut tant admiré- horrifie. Mieux vaut tard que jamais.