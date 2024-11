L'abbé Pierre accusé d'agressions sexuelles: la Fondation Abbé Pierre confirme qu'elle va "changer de nom, pas de combat"

"Malgré les terribles révélations au sujet de l'Abbé Pierre qui ont provoqué une onde de choc au sein de la société toute entière et notre difficile décision de changer de nom, notre rôle reste le même", souligne Christophe Robert, délégué général de la Fondation dans un communiqué.

"Nous allons écrire un nouveau chapitre de la Fondation, mais notre mission est de continuer à combattre le mal-logement, les exclusions et les inégalités", ajoute-t-il. "La Fondation change de nom, pas de combat. Nous ne faiblirons pas. Pour les personnes que nous accompagnons et car l'urgence sociale est là".

Figure iconique et fondateur d'Emmaüs, l'Abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est depuis le mois de juillet visé par une série de témoignages de femmes sur des violences sexuelles commises entre les années 1950 et les années 2000, et pour certaines pouvant relever du viol ou visant des mineures.

Dans la foulée de ces révélations, la Fondation Abbé Pierre (FAP) avait annoncé avoir "initié" des démarches pour changer de nom ainsi que la fermeture définitive du lieu de mémoire dédié à l'Abbé Pierre à Esteville (nord-ouest).