L'aéroport de Bâle-Mulhouse évacué après une alerte à la bombe

"Pour des raisons de sécurité, le terminal a dû être évacué et est actuellement fermé. De plus amples informations suivront", avait auparavant indiqué sur son site internet l'Euroairport, situé en France, à proximité de la frontière suisse.

En fin d'année dernière, l'aérogare avait été la cible de nombreuses alertes à la bombe, qui avaient à chaque fois entraîné l'évacuation du terminal.

L'aéroport de Bâle-Mulhouse est repassé en 2023 au-dessus de la barre des huit millions de passagers, non loin de son record d'avant-crise sanitaire en 2019, a-t-il annoncé en janvier dernier.

Il s'agit du troisième aéroport de Suisse après Zurich et Genève, et un des plus importants de province en France.