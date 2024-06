L'ambitieux Gabriel Attal, étoile filante à Matignon

Nommé le 9 janvier au terme d'une ascension spectaculaire, le bail du plus jeune Premier ministre de la Ve République risque de se terminer le soir du deuxième tour, le 7 juillet, si le camp présidentiel n'obtient que la troisième place comme l'envisagent les sondages.

Coupé dans son élan par la dissolution, l'ambitieux Gabriel Attal pourrait quitter Matignon sans avoir eu le temps d'y planter son arbre ni aller au bout de ses dossiers, mais non sans y avoir semé des graines pour l'après.

Soit deux jours avant d'atteindre les six mois passés rue Varenne, qui permettent d'être élevé à la dignité de grand-croix de l'ordre national du Mérite. Et sans avoir, comme le veut la tradition, planté un arbre dans le jardin de Matignon.

Auréolé d'un profil plus "politique" et communicant que sa prédécesseure Elisabeth Borne, Gabriel Attal impose dès la passation sa marque: se déplacer souvent, communiquer beaucoup. Trop selon certains, s'attirant les foudres des oppositions qui l'accusent d'accaparer les médias et de "baratiner".

D'autres dénoncent "un mépris" envers les Français ou critiquent son jeune âge, Marine Le Pen raillant un Premier ministre dont "l'autorité va comme un tablier à une vache".