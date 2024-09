Le collège de Samuel Paty, enseignant assassiné en 2020, vote pour adopter le nom du professeur: "Un symbole fort"

En avril 2022, dix membres de la famille de Samuel Paty ont porté plainte contre l'administration à qui ils reprochent de ne pas avoir protégé le professeur. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime.

Dans ce dossier, six collégiens ont déjà été condamnés à des peines allant de 14 mois de prison avec sursis à six mois de prison ferme - aménagées sous bracelet électronique - le 9 décembre 2023 pour leur implication dans l'assassinat. Le procès de huit adultes mis en cause est lui prévu devant la cour d'assises spéciale de Paris, du 12 novembre au 20 décembre.

La soeur de Samuel Paty a parallèlement saisi la justice administrative pour faire reconnaître la responsabilité de l'État dans cet assassinat.