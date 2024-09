Le MoDem réaffirme son engagement à avancer sur la proportionnelle

Faisant part des doutes du MoDem à participer au gouvernement de Michel Barnier, M. Fesneau a aussi promis d'assumer de "dire non" comme le MoDem ne l'a pas fait "depuis trop longtemps". "Nous n'accepterons plus d'être les vassaux de qui que ce soit", a-t-il dit.

"Je pense que les temps qui viennent nous appellent à retrouver cette liberté, parce qu'elle sera bien utile pour un jour, si besoin, savoir et pouvoir dire non", a ajouté l'ancien ministre de l'Agriculture.

Il a également pointé une "situation politique créée par l'absence de proportionnelle", se réjouissant que "de plus en plus de voix appellent à la constitution d'un bloc et d'une majorité autour de ce schéma" dont il faudra préciser les modalités.