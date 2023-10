Le Sénat français a voté pour une interdiction de l'écriture inclusive: "Dans cette langue, le masculin fait le neutre", défend Macron

Au jour de l'inauguration par le président de la République de la Cité internationale de la langue française dans le château restauré de Villers-Cotterêts, le hasard du calendrier a donné un certain écho aux travaux de la chambre haute.

Son périmètre est grand: elle prévoit en effet de bannir cette pratique "dans tous les cas où le législateur (et éventuellement le pouvoir réglementaire) exige un document en français", comme les modes d'emploi, les contrats de travail, les règlements intérieurs d'entreprise.

Dans l'Aisne, Emmanuel Macron avait donné le ton à la mi-journée, défendant "les fondements" de la langue, "les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe" et invitant à "ne pas céder aux airs du temps".

"Dans cette langue, le masculin fait le neutre, on n'a pas besoin d'ajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre lisible", avait ajouté le chef de l'Etat dans une offensive peu masquée envers le fameux "point médian" - comme dans "sénat.rice.s" -, l'un des pans de l'écriture inclusive.

Le texte de la sénatrice Les Républicains Pascale Gruny s'y attaque frontalement mais il va plus loin: il interdit aussi les "mots grammaticaux" constituant des néologismes tels que "iel", une contraction de "il" et "elle", ou "celleux", contraction de "celles" et "ceux".