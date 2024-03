Le siège de la Royale Belge à Watermael-Boitsfort doublement primé au Mipim de Cannes

La reconversion du bâtiment emblématique a été primé en tant que meilleur projet de rénovation et en tant que meilleur projet à usage mixte, annonce le magazine spécialisé Architectura. L'information est confirmée par le cabinet de la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de l'Urbanisme et du Patrimoine, Ans Persoons.

Le bâtiment cruciforme à l'architecture hors du commun a été imaginé par le duo franco-belge René Stapels et Pierre Dufau. Avec ses 14.000 mètres carrés de façades en verre fumé, qui jouent reflet-miroir avec les plans d'eau qui l'entourent, l'édifice a été inauguré en 1970. Le site, en bordure de Forêt de Soignes (d'où le nom Fox, en référence aux nombreux renards qui s'y trouvent, mais aussi aux fenêtres aux teintes rousses), a été inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine belge en 2019. L'ex-siège de la Royale Belge, après une rénovation en profondeur terminée en 2023, abrite un foodmarket, des bureaux, un espace de co-working et de conférences, un hôtel, un centre de wellness et fitness ainsi qu'un auditorium.