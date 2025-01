Les Français sont conquis: une étude révèle qu'ils consomment désormais davantage de bière que de vin

La consommation de vin en France diminue tandis que celle de la bière connaît une croissance spectaculaire. Ce changement reflète une évolution des goûts et des habitudes des ménages français.

En général, la consommation globale d’alcool diminue en France depuis les années 1960, une tendance accélérée par la crise sanitaire. Entre 2007-2011 et 2019-2023, la quantité d’alcool achetée annuellement par ménage est passée de 58 litres à 44 litres. Les achats de vin tranquille ont chuté de 45 %, tandis que ceux de bière ont progressé de 26 %.

Les Français consomment de moins en moins de vin, qu’il soit tranquille ou effervescent, et préfèrent désormais la bière. Selon une étude de FranceAgriMer, entre 2019 et 2023, les vins représentaient 40 % des volumes d’achats de boissons alcoolisées à domicile, contre 58 % entre 2007 et 2011. En parallèle, la bière a vu sa part augmenter de 29 % à 45 %, dépassant désormais le vin.

Résultat : un ménage français achète aujourd’hui en moyenne 26 litres de bière par an, contre 24 litres de vin (toutes catégories confondues). La bière séduit également un plus grand nombre de foyers, atteignant 80 % des ménages en 2019-2023, contre 82 % pour le vin tranquille.

Pourquoi les Français choisissent-ils la bière ?

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement pour la bière. D’une part, elle est perçue comme moins chère : un litre de bière coûte en moyenne 2,60 euros, contre 5 euros pour un vin tranquille et 12 euros pour un vin effervescent. D’autre part, la bière bénéficie d’une image plus décontractée et accessible, adaptée à des moments informels, contrairement au vin souvent associé à des repas formels.

La teneur en alcool plus faible de la bière par rapport au vin répond également à une sensibilisation accrue aux effets de l’alcool sur la santé et à une recherche de modes de vie plus sains.