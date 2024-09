L'UE recommande aux compagnies d'éviter l'espace aérien du Liban et d'Israël

Les autorités européennes recommandent aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens du Liban et d'Israël en raison d'une "intensification des frappes aériennes et d'une dégradation de la situation sécuritaire", ont-elles annoncé samedi.

La Commission européenne et l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) ont émis un bulletin "recommandant de ne pas opérer à l'intérieur des espaces aériens du Liban et d'Israël, à tous niveaux de vol", une recommandation "valable jusqu'au 31 octobre" à ce stade, a fait savoir l'AESA.

Plusieurs compagnies aériennes ont déjà suspendu leurs vols vers les espaces aériens israéliens et libanais. Le groupe aéronautique Lufthansa, dont fait partie Brussels Airlines, a ainsi suspendu ses vols vers Tel-Aviv, en Israël, jusqu'au 14 octobre inclus, et vers Beyrouth, au Liban, jusqu'au 26 octobre. Air France, de son côté, a suspendu ses vols de et vers Beyrouth jusqu'au 1er octobre.