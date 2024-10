"N'allez surtout pas là-bas": un jeune Français se suicide après une greffe de barbe ratée en Turquie

Mathieu, un jeune Français de 24 ans, était complexé par sa barbe peu fournie. Il a donc décidé de se rendre en Turquie pour une greffe de barbe, une opération courante dans ce pays en raison de son faible coût, attirant chaque année des milliers de touristes pour ce type d'intervention. En mars dernier, Mathieu a été opéré dans une clinique qui, selon son père sur BFMTV, "avait un label du ministère de la Santé turc". L'intervention lui a coûté 1300 euros, un prix bien inférieur à celui pratiqué en France. "Il a pris contact avec eux, il y est allé, il a été opéré. Le lendemain, il est parti", ajoute son père.

Il souffrait, il avait des douleurs et des brûlures

Cependant, une fois de retour et remis de l'opération, le résultat est loin de ce qu'il espérait. "Quand je l'ai vu, les poils étaient perpendiculaires à la peau. Il n'y avait aucune gradation dans leur orientation, et quand ils ont commencé à pousser, il ressemblait à un hérisson, c'était ingérable", se souvient son père. "Il souffrait, avait des douleurs et des brûlures, il ne dormait plus."