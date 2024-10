Naps accusé de viol: la cour d'appel de Paris confirme la nouvelle

Mardi, la cour d'appel a "validé l'ensemble des charges retenues au terme de trois ans d'investigations et qui justifient donc la tenue d'un procès devant la cour criminelle", a souligné Me Jean-Baptiste Boué-Diacquenod qui représente la partie civile.

D'autres investigations visent également Naps, de son vrai nom Nabil Boukhobza, dans le Var: trois femmes ont porté plainte contre lui et le chanteur a été mis en examen en août pour viols et agressions sexuelles.

Des rappeurs français au coeur des polémiques

Sur le volet pénal, l'univers du rap français a été marqué par plusieurs affaires de violences sexuelles, au fort retentissement médiatique.

Moha La Squale, dont le premier album "Bendero" avait été disque d'or en 2018, a été mis en cause pour viol et agression sexuelle dans une information judiciaire, mais a finalement bénéficié d'un non-lieu. L'ex-star, Mohamed Bellahmed de son vrai nom, a par ailleurs été condamnée début juillet par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, pour des violences conjugales, séquestrations et menaces de mort envers six ex-compagnes.

Le rappeur Lomepal est pour sa part visé par une enquête préliminaire à Paris. Au moins trois femmes ont porté plainte pour viol contre lui. Le trentenaire, de son vrai nom Antoine Valentinelli, nie. Placé en garde à vue début mars et confronté à deux des plaignantes, il a été relâché sans être poursuivi à ce stade. Les investigations continuent.