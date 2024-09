Paralympiques: des podiums amers pour le para-cyclisme, le cap des 65 médailles atteint

JULIEN DE ROSA

La délégation française paralympique a fait mieux que sa cousine olympique en décrochant vendredi une 65e médaille lors des Jeux de Paris, qui se terminent dimanche, après une journée marquée par les trois nouveaux podiums du para-cyclisme tricolore.

. Argent triste pour le vélo

Les para-cyclistes français, habitués aux podiums et à la première marche, ont enlevé deux nouvelles médailles d'argent lors des courses en ligne sur le circuit de Clichy-sous-Bois vendredi matin. A 19 ans, Heïdi Gaugain, née sans avant-bras gauche, a une nouvelle fois dû se contenter de la deuxième place en C4-5 après celle prise sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines derrière sa compatriote Marie Patouillet. Et surtout, elle a une nouvelle fois subi la loi sur la route de la légende Sarah Storey et ses 19 titres paralympiques, après avoir été déjà battue de peu par la Britannique lors du contre-la-montre. Pour ses derniers tours de pédale à 36 ans, Patouillet a elle pris la cinquième place, après son titre décroché lors de la poursuite.