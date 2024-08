Paris commémore sa libération, Macron célèbre une France surmontant ses "divisions"

Après plus de 1.500 jours d'occupation et une folle semaine de grèves, barricades et combats de rue menés par la Résistance intérieure, la capitale était libérée, plus de huit mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

"Paris fut libérée par tous ceux qui partageaient une certaine idée de la France. Tous différents parce que venus de cent horizons, porteurs de 1.000 contradictions, mais rassemblés au sein d'une grande coalition, unis par un seul credo", a souligné Emmanuel Macron dans son discours.

"Par-delà toutes les divisions, toutes les contradictions, être Français, c'est être ensemble. Libres, fidèles aux grandes choses faites, et déterminés à continuer d'en faire ensemble", a poursuivi le chef de l'Etat.