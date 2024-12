Pierre Palmade devrait passer Noël en prison: qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher?

Pierre Palmade avait jusqu'à minuit hier soir pour faire appel, on ignore s'il l'a fait, mais une chose est sûre: il doit aller en prison, car le tribunal a assorti sa peine d'un mandat de dépôt différé avec exécution provisoire. Il est condamné à cinq ans de prison dont deux fermes pour l'accident de février 2023.

Et la justice compte bien incarcérer l'humoriste au plus vite. Il a rendez-vous avant les fêtes avec le procureur de Bordeaux chargé de l'exécution des peines. C'est dans cette ville qu'il est domicilié et selon les informations de RTL, c'est dans les jours suivant ce rendez-vous que la justice prévoit l'incarcération de Pierre Palmade au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, juste avant Noël.