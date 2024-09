Plus d'1 million d'euros de prime seront versés aux athlètes olympiques et paralympiques

La Loterie nationale versera 1.058.000 euros de primes aux athlètes belges et à leurs coaches qui ont "brillé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024", a-t-elle annoncé vendredi à Bruxelles, en présence des athlètes, en marge du mémorial Van Damme.

Les primes pour les médailles seront identiques pour les athlètes olympiques et paralympiques, une première. Les médaillés d'or seront récompensés de 50.000 euros, les médaillés d'argent de 30.000 euros et les médaillés de bronze de 20.000 euros, précise la Loterie nationale. Une 4e place est récompensée de 10.000 euros et les places de 5 à 8 de 5.000 euros.

Pour les sports collectifs, la prime par joueur/joueuse est de 12.500 euros pour l'or, 7.500 pour l'argent et 5.000 pour le bronze. Une 4e place vaut 2.500 euros. Les places 5 à 8 rapportent 1.250 euros.