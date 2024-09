Pour ses débuts à la Fonction publique, Kasbarian promet de "débureaucratiser"

Revendiquant son "attachement" dans ses précédentes fonctions à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait de la propriété privée un droit "inviolable et sacré", Guillaume Kasbarian a repris lundi à son compte l'article 15, selon lequel "la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration."

Pour la secrétaire générale de la CFDT Fonctions publiques Mylène Jacquot (3e syndicat), "on ne peut pas opposer les usagers" des services publics aux 5,7 millions d'agents publics, "ça n'a jamais marché comme ça".

Sur X, l'Association des directeurs d'hôpitaux (ADH) s'est à l'inverse engagée à "participer aux travaux et réflexions visant à faire évoluer, simplifier et moderniser la fonction publique et l’action publique, afin de conforter la capacité à répondre avec efficience et agilité aux attentes des citoyens".