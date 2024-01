Près de 110.000 personnes ont visité le fort de Breendonk en 2023

Pas moins de 109.473 personnes ont visité le fort de Breendonk en 2023 et ont ainsi pu prendre conscience des atrocités liées à l'occupation nazie, annonce le site du War Heritage Institute vendredi, à la veille de la journée anniversaire qui marque la libération d'Auschwitz en 1945. Cette fréquentation permet au lieu d'égaler les records des années pré-corona 2014 et 2019.

"Le fait que le site attire aujourd'hui le même nombre de visiteurs qu'en 1948, année qui a suivi son érection en mémorial national, revêt une signification symbolique importante à une époque où les droits de l'homme sont soumis à des pressions considérables", pointent les responsables du fort dans un communiqué.

La visite permet de découvrir le site construit au début du 20e siècle et transformé en Auffanglager, c'est-à-dire en camp de transit, par les SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fort a vu défiler dès 1940 plus de 3.600 prisonniers politiques et raciaux, qui y ont enduré quotidiennement travaux forcés, privations et sévices physiques et psychologiques. C'est aussi leur quotidien, ainsi que celui des gardiens allemands et flamands, que les visiteurs peuvent déceler au travers des différentes salles.