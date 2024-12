Procès des viols de Mazan: pour la première fois, l'avocat d'un des accusés "bernés" plaide l'acquittement

Dans leur réquisitoire, les deux avocats généraux avaient accrédité cette thèse en réclamant des peines comprises entre 10 et 18 ans de réclusion criminelle pour les 49 coaccusés de Dominique Pelicot accusés de viols ou tentatives de viols et jugés depuis le 2 septembre devant la cour criminelle de Vaucluse, à Avignon.

Cinquantième coaccusé, Joseph C., 69 ans, fait figure d'exception: il est seulement poursuivi pour "atteinte sexuelle" et le ministère public a réclamé à son encontre une peine de quatre ans de prison avec mandat de dépôt, la peine la moins élevée de son réquisitoire. "D'un côté, vous avez 'l'ogre de Mazan', pervers, égocentrique, diabolique, à la responsabilité colossale. Et de l'autre, il y a les petits poucets, les petits poissons, bernés, trompés, roulés dans la farine", a plaidé lundi matin son avocat, Me Christophe Bruschi.

Joseph C., cette nuit du 9 au 10 juin 2020, "avait le projet d'avoir une aventure libertine et il dément 'catégoriquement' avoir su que Mme Pelicot serait droguée", a dit l'avocat.

"Il s'assied sur le bord du lit, il fait quelques caresses sur les fesses et le sexe, ça va très vite, c'est tout sauf une agression sexuelle. La perception qu'on peut avoir de la réalité d'une situation, elle n'est jamais immédiate, cela suppose quelques minutes, ces minutes qu'il lui a fallu pour se rendre compte de la situation anormale", a-t-il ajouté à propos de son client, qui n'avait pas eu d'érection ce soir-là.