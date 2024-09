Pyongyang tire une salve de missiles balistiques, premier essai depuis juillet

Le régime de Kim Jong Un a procédé à des dizaines de tirs cette année qui, selon des experts, pourraient avoir un lien avec la fourniture présumée par la Corée du Nord de munitions et de missiles à Moscou pour sa guerre en Ukraine.

Les Occidentaux accusent Pyongyang de livrer des armes à la Russie, ce que ce pays doté de l'arme nucléaire réfute.

L'état-major interarmées de la Corée du Sud a affirmé que Pyongyang avait lancé jeudi de multiples "missiles balistiques de courte portée" vers la mer du Japon, à l'est de la péninsule coréenne, vers 07H10 (22H10 GMT mercredi).

Ils se sont écrasés après avoir parcouru environ 360 kilomètres, a déclaré la même source, ajoutant avoir "immédiatement détecté, suivi et surveillé" ces tirs et partagé des informations avec ses alliés Tokyo et Washington.

"Nous condamnons fermement le tir de missiles par la Corée du Nord, qui constitue une provocation évidente menaçant gravement la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne", a ajouté l'état-major.