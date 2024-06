Rachat de Marianne: après le rejet de la rédaction, Kretinsky et Stérin appuient sur pause

CMI France, le groupe de M. Kretinsky, et Pierre-Edouard Stérin "ont décidé d'un commun accord de suspendre leurs discussions sur la cession de Marianne", a annoncé à l'AFP l'actuel propriétaire du titre.

Face à la fronde de la rédaction de Marianne, opposée au rachat de l'hebdomadaire par Pierre-Edouard Stérin après un article sur ses liens avec le Rassemblement national (RN), le milliardaire et l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky ont suspendu leurs négociations.

"Ils se retrouveront le 21 juillet pour statuer définitivement sur le sort de ces discussions", a précisé CMI France au premier jour d'une grève de 24 heures reconductible. Elle a été votée par la rédaction jeudi après une rencontre infructeuse avec Denis Olivennes, président du conseil de surveillance de CMI France.

"Nous faisons grève pour demander un arrêt total des négociations", a commenté auprès de l'AFP la journaliste Margot Brunet, membre de la société des rédacteurs (SRM) de Marianne, avant une probable assemblée générale.

"Or ce n'est pas le sens d'une suspension", a-t-elle ajouté, redoutant une manoeuvre destinée à repousser la décision "à un moment où le contexte politique sera plus calme et où la vente fera moins de bruit".