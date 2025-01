Selon François Bayrou, la Belgique "aide des adolescents mal dans leur peau à mourir": Elio Di Rupo dénonce une "contre-vérité choquante"

"Les propos tenus hier soir par François Bayrou sur l'euthanasie en Belgique sont ahurissants et déconnectés de la réalité", a rétorqué Elio Di Rupo, qui est membre de la commission des libertés civiles (LIBE) du Parlement européen. Selon lui, les affirmations de M. Bayrou sont "une contre-vérité choquante et méprisante pour les soignants qui appliquent cette loi avec rigueur et humanité."

Sur le plateau de LCI, le journaliste a cité l'exemple de la Belgique, qui a dépénalisé l'euthanasie en 2002. Le droit belge autorise et encadre depuis 2014 l'euthanasie des mineurs dans une situation médicale sans issue. L'exemple suisse a également été évoqué, puisque le pays admet le suicide assisté. François Bayrou a affirmé en direct : "Vous parliez de la Belgique. On a apporté cette aide à mourir à des adolescents simplement parce qu'ils étaient mal dans leur peau."

L'ancien Premier ministre belge rappelle que l'euthanasie des mineurs en Belgique est encadrée de manière stricte. "Elle ne concerne que les cas de souffrances physiques constantes et insupportables, liées à une maladie grave et incurable, avec un décès attendu à brève échéance", explique-t-il. De plus, le mineur doit être capable de discernement. Cette capacité doit être évaluée par un pédopsychiatre ou un psychologue, et le consentement des parents est nécessaire.

"La Belgique a fait le choix du progrès avec une loi juste et responsable. Mais face à la montée des conservatismes et aux discours déformants, le combat pour garantir à chacun le droit de mettre fin à ses souffrances sans issue dans la dignité reste plus que jamais essentiel", souligne le socialiste.