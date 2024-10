Signé Giltay: certains témoignages contre Gérard Depardieu ont du poids

Une décoratrice de 55 ans a porté plainte en février 2024 pour agression sexuelle. D'après son témoignage, alors qu'elle allait quitter les lieux, Depardieu l'aurait attrapée avec brutalité, puis l'aurait bloquée en refermant ses jambes sur elle, comme un crabe. Il lui aurait pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'au sein, en lui tenant des propos obscènes. Les gardes du corps de la star seraient alors intervenus, mais alors qu'ils l'emmenaient, il aurait continué à hurler et à rire tout seul, avant de lui lancer "On se reverra ma chérie !"

Une autre plainte

Une autre femme, assistante réalisatrice sur le même film, a aussi porté plainte, et les deux affaires seront jugées en même temps. On verra comment va se défendre Depardieu. Mais malgré la vingtaine de témoignages et d'accusations dont il est l'objet depuis 1995, il a toujours nié non pas son comportement grivois et grossier qu'il assume, mais le fait d'avoir jamais abusé d'une femme. Il l'avait assuré dans une lettre ouverte publiée par le Figaro le 1er octobre 2023.

Son avocat va essayer de démontrer qu'il est victime d'accusations mensongères. Pour l'avocat, le but poursuivi vient d'être révélé à travers les demandes d'indemnisation: s'enrichir de 30 000 euros