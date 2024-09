Signé Giltay: retour d'un ancien président, tacles entre Insoumis... La gauche française se déchire de l'intérieur

En France, pendant que Michel Barnier poursuit ses consultations pour former un gouvernement, la gauche est en train de se diviser chez les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus contesté sur sa stratégie. Quant à François Hollande, il critique ouvertement la direction du Parti Socialiste. Il affirme que, contrairement à ce qu'elle dit, la gauche n'a pas gagné les élections. L'ancien président ne serait-il pas en train de préparer son retour ?

"C'est un secret de Polichinelle", assure Christophe Giltay dans son billet quotidien de 7h20 sur bel RTL. "Il est évident que François Hollande rêve de revenir au pouvoir. D'ailleurs, il ne l'a jamais vraiment caché. Je me souviens d'avoir évoqué le sujet avec lui lors de la présentation d'un de ses livres à Bruxelles. Alors évidemment, il ne le dit pas clairement, mais on sent bien qu'il n'a pas digéré le fait de ne pas avoir pu se présenter en 2017 et d'avoir été doublé par un jeune homme, Emmanuel Macron, qu'il avait nommé ministre."

Autre signe qui montre que l'ancien président pense à revenir sur le devant de la scène, des allusions à d'illustres politiciens ayant emprunté le même chemin : "À l'époque, François Hollande parlait de Raymond Poincaré, président de la République pendant la guerre de 1914, puis Premier ministre dans les années 1920. Il citait aussi Valéry Giscard d'Estaing, qui après sa défaite de 1981, a entamé une seconde carrière politique, en redémarrant tout en bas de l'échelle comme élu local, avant de se faire réélire député, puis président de la région Auvergne et enfin chef de son parti. Mais jamais VGE n'a pu revenir à l'Élysée, barré par son éternel rival, Jacques Chirac."