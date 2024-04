Signé Giltay - Un taux de bactéries dangereuses trop important: les eaux de la Seine non conformes à 107 jours de JO de Paris

À Paris, la qualité des eaux de la Seine revient au devant de la scène. 107 jours avant le début des Jeux Olympiques, la qualité de l'eau du fleuve est toujours impropre à la baignade. Or, deux compétitions importantes doivent se dérouler en eaux libres et les athlètes s'inquiètent.

C'est une ONG, la fondation Surfrider, qui a jeté le pavé dans mare : depuis septembre 2023, elle effectue, deux fois par mois, des prélèvements sous le célèbre pont Alexandre III, d'où s'élanceront les nageurs cet été. Or, les résultats sont mauvais : 12 des 14 prélèvements effectués révèlent une eau non conforme aux exigences des fédérations de natation et de triathlon. Le taux de bactéries dangereuses est trop important. Elle pourrait, d'après l'ONG, provoquer des gastro-entérites, des conjonctivites et même, en cas de plaies sur le corps, ouvrir la porte à des staphylocoques dorés.