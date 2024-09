Signé Giltay: vers la fin de la crise politique en France, un gouvernement a été proposé à l'Elysée

On va vers la fin de la crise politique en France. Le Premier ministre, Michel Barnier, a été reçu à l'Élysée hier soir pour proposer un gouvernement qu'il a déclaré "prêt à agir au service des Français". Un gouvernement de centre-droit qui ne reprendra que quelques ministres sortants. Son annonce officielle doit intervenir avant dimanche.

Le casting n'est pas encore tout à fait bouclé, mais on connaît déjà la composition politique de l'équipe Barnier. Elle comptera 38 membres, dont 16 ministres de plein exercice. 7 portefeuilles reviendraient aux macronistes, 3 aux républicains, 2 au MoDem de François Bayrou, 1 au parti d'Édouard Philippe (Horizons), 1 au centriste de l'UDI (Union des démocrates et indépendants), sans oublier deux maroquins attribués à une personnalité de divers droite et à une recrue de divers gauche, qui ne sera pas socialiste puisque le PS a refusé de participer au gouvernement.

Ce n'est pas tout à fait le gouvernement de l'arc républicain, de la droite à la gauche, mais il respecte en gros les équilibres de cette coalition minoritaire. Elle ne sera soutenue que par 235 députés sur 577, loin de la majorité absolue fixée à 289. Michel Barnier sera donc, dès le départ, à la merci d'une motion de censure, à condition qu'elle soit votée à la fois par le RN et le Nouveau Front Populaire (FNP).