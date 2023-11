Tesla France déménage son siège pour s'agrandir

Après de fortes baisses de ses tarifs, Tesla a plus que doublé ses ventes en un an et vendu plus de 44.000 véhicules en France au cours des dix premiers mois de 2023, soit autant que BMW, par exemple.

Son SUV d'entrée de gamme, le Model Y, est le véhicule 100% électrique le plus vendu de l'année en France, devant la petite Dacia Spring, et la 8e voiture la plus vendue toutes énergies confondues.