"Tout ferme, descendez !": 240 skieurs bloqués sur un télésiège dans les Hautes-Alpes à cause d'une panne

Quelque 240 skieurs, "tous indemnes", bloqués mardi sur un télésiège à la station de Superdévoluy (Hautes-Alpes) à la suite d'une "panne électrique" de ses moteurs, sont en cours d'évacuation à l'aide d'un hélicoptère, a indiqué la préfecture du département en début d'après-midi. Ceux-ci ont tous été évacués aux environs de 17h.

Tout ferme, descendez !

Marine, une touriste belge sur place, explique : "À 14h30, on a pris les télésièges qui amenaient vers Festoure (celui bloqué) arrivé en haut, un employé de la station criait 'on ferme les pistes descendez ! Tout ferme descendez !', mais sans aucune explication. Arrivés en bas, on apprend que le télésiège de Festoure était bloqué depuis pas mal de temps. On a vu et entendu des hélicoptères, ils venaient rechercher les gens bloqués sur le télésiège".