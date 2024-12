"Toutes ces hystériques": une enquête déontologique ouverte suite aux propos de l'avocat d'un des accusés du procès des viols de Mazan

Le barreau de Lyon a indiqué avoir ouvert une enquête déontologique suite aux propos insultants adressés à des féministes par l'avocat d'un des accusés à l'issue du procès des viols de Mazan.

"Tout avocat est soumis à des règles déontologiques dont le Bâtonnier est garant", a déclaré l'ordre professionnel des avocats, en expliquant avoir reçu des signalements d'un particulier et d'un avocat concernant les propos tenus la veille par Me Christophe Bruschi. Inscrit au barreau de Lyon, il défendait l'un des 51 accusés dans le procès des viols infligés pendant dix ans à Gisèle Pelicot, droguée aux anxiolytiques par son mari. Jeudi, son client a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, la peine la plus légère prononcée par la cour criminelle de Vaucluse.