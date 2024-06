Trois morts dans le crash d'un avion de tourisme sur une autoroute en région parisienne -3

Trois personnes sont décédées dimanche après-midi à la suite d'un accident d'avion de tourisme au niveau de Collégien, à une trentaine de kilomètres à l'est de Paris, en France. L'avion s'est écrasé vers 15h45 sur l'autoroute A4, non loin du parc d'attractions Disneyland Paris, ont indiqué plusieurs médias français.

L'aéronef, un monomoteur "de type Cessna 172 (...) s'est crashé sur l'autoroute A4 après avoir, très manifestement, percuté une ligne à haute tension", a déclaré le parquet dans un communiqué diffusé dimanche soir. L'avion venait de décoller de l'aérodrome de Lognes-Emerainville tout proche.

Les trois occupants de l'appareil sont décédés dans l'accident, selon le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier. Les victimes sont "deux hommes et une femme", a-t-il ajouté. "Le pilote, né en 1989, était détenteur d'un brevet de pilote depuis 2023 et comptait, a priori, un peu plus de 100 heures de vol à son actif", a précisé M. Bladier. Aucun autre blessé n'est à déplorer, selon les autorités.