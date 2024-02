Un ancien chef de Frontex, l'agence de l'UE pour les frontières, rejoint l'extrême droite en France

"Le RN possède un plan concret et la capacité de le réaliser. Nous sommes déterminés à combattre la submersion migratoire, que la Commission européenne et les eurocrates ne considèrent pas comme un problème, mais plutôt comme un projet: je peux en témoigner", a déclaré Fabrice Leggeri dans un entretien au Journal du Dimanche publié samedi soir. Ce haut fonctionnaire français de 55 ans a occupé de 2015 à 2022 la direction de Frontex, avant d'en démissionner.

"Mon objectif est de mettre mon expérience et mon expertise au service des Français. Ayant dirigé Frontex près de sept ans et travaillé pour l'État pendant environ trente ans, notamment dans les domaines de la sécurité et de la gestion de l'immigration, cette décision est très cohérente", dit-il.

"Les élections européennes du 9 juin représentent une opportunité unique de remettre la France et l'Europe sur le droit chemin", assure-t-il.

Jordan Bardella, tête de liste et président du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen, est actuellement en tête de tous les sondages pour ce scrutin européen, autour de 30%, avec une dizaine de points d'avance sur la majorité du président Emmanuel Macron.