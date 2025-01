Un homme armé arrêté à Toulouse alors qu'il se rendait à une conférence sur Charlie Hebdo

Un homme a été interpellé vendredi à Toulouse en possession d'une arme non létale alors qu'il tentait d'assister à une conférence organisée dans le cadre des commémorations 10 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo.

L'homme de 58 ans, au casier judiciaire vierge selon le parquet de Toulouse, s'est présenté à l'Hôtel de département vendredi soir, en amont de la conférence sur le thème "Liberté d'expression: 10 ans après, que reste-t-il de l'esprit Charlie?", à laquelle participaient notamment le journaliste de Charlie Hebdo, Antonio Fischetti, et plusieurs dessinateurs de presse.

Il a déclenché le portique de sécurité et les agents ont découvert sur lui une arme de type "pistolet d'alarme", a exposé le parquet, à blanc et au canon neutralisé. Il a ensuite été interpellé par la police et placé en garde à vue.