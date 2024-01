Un journal suisse révèle des violences sexuelles au sein d'un groupe catholique dissident

Fondée par le controversé évêque français Marcel Lefebvre en 1970, la Fraternité Saint-Pie X est un groupe de catholiques fondamentalistes qui s'oppose fermement aux réformes libérales de l'Église catholique imposées par le Concile Vatican II dans les années 1960. Son siège se situe près de Menzingen, un petit village de la région de Zoug, au sud de Zurich. Elle affirme être présente dans plus de 60 pays répartis sur six continents, avec 590 prêtres et près d'un demi-million de fidèles.

Le Temps a consacré les six premières pages du journal de samedi à son enquête. Il indique avoir reçu plus d'une vingtaine de documents internes, parmi lesquels des lettres signées par de hauts responsables et des extraits d'enquêtes internes.

"Notre analyse montre que les violences sexuelles, psychologiques et physiques ont eu lieu aux quatre coins de l'Europe et du monde, depuis la fondation - ou à peu près - de la fraternité et jusqu'en 2020", peut-on lire.

Contacté par Le Temps, le directeur actuel de l'école, François-Joseph Bonnand, dit être "abasourdi et révolté" à l'écoute du témoignage d'un ancien adepte de 41 ans, qui a grandi dans la Fraternité. Il indique que ce superviseur ne fait plus partie du personnel et que la violence n'est plus exercée dans l'établissement.