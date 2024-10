Une mobilisation le 17 octobre à Bruxelles pour réclamer une société plus égalitaire

Le collectif d'associations "Rendre Visible l'Invisible" appelle mardi à la mobilisation le jeudi 17 octobre prochain à Bruxelles, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la misère. Un rassemblement est prévu sur la place de la Bourse à partir de 16h et une parade aux lanternes parcourra les rues de Bruxelles de 19h à 20h "pour mettre en lumière celles et ceux qui, trop souvent, restent invisibles".

Le collectif revendique une société plus égalitaire et des décisions politiques porteuses de changement. Cette année, l'événement dénoncera particulièrement le "fléau de la surcharge administrative", considéré comme un obstacle à l'accès aux droits fondamentaux et sociaux pour des milliers de personnes. A cause d'une multitude de démarches "complexes et interminables", cette problématique empêche trop souvent des individus d'obtenir la reconnaissance de leurs droits, estime "Rendre Visible l'Invisible".

"L'absurdité administrative est indigne et violente, plongeant les personnes concernées dans des situations gravissimes", dénonce le collectif. "Parce qu'elles n'ont pas les documents requis ou se retrouvent bloquées dans un labyrinthe bureaucratique, ces personnes deviennent invisibles aux yeux de la société."