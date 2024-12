"Une véritable révolution": les spectacles de Disneyland Paris ne sont plus les mêmes depuis la mise en place de cette technologie

Disneyland Paris, "le" rendez-vous des amoureux de l'univers Disney... en particulier pour les fêtes de fin d'année. Spectacles époustouflants, sons, lumières: tout est mis en œuvre pour vous émerveiller. Mais comment tout cela est-il organisé ? Plongée au cœur des coulisses des plus grands shows.

Depuis un an, les équipes de création de Disney sont allées encore plus loin en proposant un show de drones. Ces petits objets sont la nouvelle technologie du spectacle que les plus grandes stars du monde s'arrachent.

Ces drones vont former des formes particulières, telles que les oreilles de Mickey. Élevés à 90 mètres de hauteur, 200 drones lumineux enchaînent les figures autour du château et forment un mystérieux ballet. Mais derrière l'apparente légèreté de ces petits bijoux de technologie volants, il y a un travail précis et minutieux.

Tous les soirs, deux heures avant le début du show, cinq techniciens se retrouvent dans un minuscule bureau bien caché, à quelques mètres derrière le château. Ici, on pénètre dans l'un des endroits les plus secrets de la technologie Disney : l'atelier de réparation et d'amélioration des drones.

Laurent Perchet dirige l'entreprise bordelaise qui a inventé cette technologie. Sa mission ? S'assurer que le ballet aérien pourra être parfaitement dansé dans le ciel.

À lire aussi Les Indestructibles: le film culte de Disney-Pixar fête ses 20 ans

"Ils ont tous leur chorégraphie qui est complètement préchargée. Les batteries prêtes à être enclenchées", explique-t-il. Chaque soir, les batteries, les hélices ou encore les lumières sont vérifiées, car si ces drones ne pèsent que 600 grammes, ils sont remplis de processeurs ultra-perfectionnés qui leur permettent de faire des figures variées programmées par ordinateur.

Retrouvez tous les Grands Formats sur RTL Play.