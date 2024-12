"Créer une nouvelle ouverture après 30 ans, c’est un défi": Lebo M, la voix du "Roi Lion", revient avec un nouveau film Disney

Trente ans après avoir marqué l’histoire du cinéma avec son chant zulu iconique, Lebo M revient pour une nouvelle séquence d’ouverture dans le préquel "Mufasa : Le Roi Lion". Un défi de taille pour l’artiste sud-africain qui s'est confié sur ce projet et son parcours.

En 1994, le chant zulu "Nants' Ingonyama" de Lebo M a ouvert Le Roi Lion, gravant son empreinte dans la mémoire collective. Aujourd’hui, le compositeur et producteur sud-africain, de son vrai nom Lebohang Morake, revient avec une nouvelle ouverture pour "Mufasa : Le Roi Lion". Ce préquel, dont la sortie mondiale est prévue entre le 18 et le 20 décembre, est signé par Lin-Manuel Miranda, le créateur de Hamilton. Pour ce dernier, la participation de Lebo M était essentielle : "C'était mon rêve. J'ai insisté dès que je suis arrivé sur le projet parce que je pense qu'il est la touche secrète" du film".

Lebo M confie avoir ressenti une pression particulière : "J'ai aimé écrire la séquence d'ouverture du premier film (...) mais écrire et chanter une nouvelle séquence trente ans après, c'était vraiment un défi". Pourtant, le processus créatif a été rapide. "Je suis arrivé au studio tôt le matin, et à 11h, quand le réalisateur et tout le monde est arrivé, j'avais fini la chanson". Selon lui, cette efficacité est due à une "incroyable énergie" partagée avec Lin-Manuel Miranda.