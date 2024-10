Une violence "sans précédent" s'abat sur l'enfance dans le monde, s'insurge l'ONU

Jeudi également, l'Unicef dévoilera des "premières estimations sur les violences sexuelles dans l'enfance" qui "révèlent une ampleur alarmante et des conséquences dévastatrices sur les enfants" avec "plus de 370 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui - soit une sur huit - (qui) ont subi un viol ou une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans".

"Conflits, crise climatique, insécurité alimentaire, énormes déplacements d'enfants et de plus en plus d'activités criminelles, de traites d'êtres humains, toute une criminalité facilitée par la technologie", égrène cette diplômée de médecine des universités de Bordeaux et de Rabat, titulaire d'une maîtrise en droits humains décrochée en Suisse, qui fut aussi rapporteuse spéciale de l'ONU sur la traite d'enfants, la prostitution et la pédopornographie.

Cette diplomate et femme politique ajoute à ce sombre tableau "la pandémie de Covid et les problèmes de santé mentale" qu'elle a provoqués pour la jeunesse.

"Les enfants paient un très lourd tribut", s'émeut-elle.

- Photo dévastatrice -

De fait, la photographie mondiale que dévoile son rapport est dévastatrice.

Plus de 450 millions d'enfants vivaient fin 2022 dans des zones de conflits.

Fin avril de cette année, 40% des 120 millions de déplacés dans le monde étaient mineurs. 333 millions d'enfants vivent dans une pauvreté extrême et plus d'un milliard courent un risque élevé d'être touchés par le changement climatique, qui agit comme un "multiplicateur de risque".