Valeur record pour les médailles olympiques en raison du prix élevé de l'or

L'augmentation du prix de l'or rend les médailles olympiques des champions en titre plus précieuses que jamais. Les trophées pour lesquels les athlètes de haut niveau ont rivalisé d'ardeur aux Jeux Olympiques de Paris cet été contiennent six grammes d'or. Converties, elles valent environ 825 euros pièce.

Le prix de l'or a atteint un nouveau record en juillet, porté en partie par les prévisions de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui renforce l'attrait pour le précieux métal. Les achats d'or par les banques centrales et l'intérêt croissant des détaillants chinois font également grimper son prix.

Dans les faits, il est toutefois rare que les champions et championnes olympiques fassent fondre ou vendent leur médaille. D'autant plus que les athlètes qui montent sur le podium reçoivent de la part de leur délégation des primes et autres récompenses de valeur, parfois insolites telles que des vaches ou une exemption du service militaire. Carlos Yulo, premier gymnaste philippin à avoir été sacré champion olympique, recevra par exemple un appartement entièrement meublé.