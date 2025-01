Vendee Globe: Charlie Dalin remporte la prestigieuse course en explosant le record

Deuxième d'un rien en 2021, le Français Charlie Dalin (Macif) a remporté mardi aux Sables d'Olonne la 10e édition du Vendée Globe, établissant au passage le nouveau temps de référence de la course autour du monde en solitaire, en 64 jours 19 heures 22 minutes et 49 secondes, ont annoncé les organisateurs.

Sur son parcours, Dalin, 40 ans, a établi plusieurs records de navigation. À bord de son voiler à foils dernière génération, ultra-rapide et très polyvalent, il a notamment avalé le tronçon cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud) - cap Leeuwin (Australie) en 9 jours et 22 heures seulement.

Rejoint par sa femme et son fils de sept ans une fois la ligne franchie, le Normand obtient enfin le Graal de la course au large qu'il convoitait depuis quatre ans, après avoir perdu le titre pour 2 heures et 31 minutes lors de l'édition précédente. Il était pourtant arrivé le premier le 27 janvier 2021, mais avait été battu au classement après que Yannick Bestaven (Maître Coq IV) a reçu une compensation de 10 heures 15 minutes pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier dont le bateau, le PRB (2010), avait coulé.

Et le marin a surtout établi un nouveau record sur l'épreuve, battant de plus de neuf jours celui signé par Armel Le Cléac'h lors de l'édition 2016/2017 qui était de 74 jours 3heures et 35 minutes.

L'impression d'être parti avant-hier

"Je n'ai jamais vécu des émotions pareilles. C'était la folie cette ligne d'arrivée avec la lumière du jour qui commençait à percer. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie, c'était incroyable. C'est la plus belle ligne d'arrivée de ma carrière, de loin. Ce Vendée Globe 2024, j'en rêve depuis le lendemain du Vendée Globe 2021, cela fait quatre ans que je me bats avec l'équipe, qu'on a travaillé dur, on a tout donné pour faire ce super bateau. On vit pour ça et ça y est on a atteint l'objectif. Je suis super heureux de ce résultat avec un record en plus, le Vendée Globe c'est quelque chose d'unique. C'était vraiment intense, j'ai l'impression d'être parti avant-hier", s'est réjouit le skipper à son arrivée.