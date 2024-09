Viols de Mazan: "les policiers m'ont sauvé la vie", affirme Gisèle P., la victime

"Mon monde s'écroule, pour moi tout s'effondre, tout ce que j'ai construit en 50 ans", a-t-elle témoigné devant la cour criminelle de Vaucluse à Avignon, en racontant ce moment où, le 2 novembre 2020, les enquêteurs lui montrent les images des abus sexuels orchestrés et filmés par son mari, qui l'assommait de somnifères pour qu'elle ne se rende compte de rien.

"Les policiers m'ont sauvé la vie en investiguant l'ordinateur de monsieur P.", tel qu'elle qualifie désormais son mari, a affirmé jeudi Gisèle P., au procès des viols de Mazan, abusée pendant dix ans par son époux et des dizaines d'hommes recrutés par ce dernier.

Sur la photo, "je suis inerte, dans mon lit, et on est en train de me violer. C'est des scènes de barbarie. Mon monde s'écroule, tout s'effondre, tout ce que j'ai construit en 50 ans. Franchement, c'est des scènes d'horreur pour moi".

"Ils me considèrent comme une poupée de chiffon", ajoute cette femme de 71 ans, expliquant avoir attendu le mois de mai 2022 pour accepter de regarder les vidéos.

Debout à la barre, jeudi matin, face à la cour composée de cinq magistrats professionnels pour juger 51 accusés, le père de ses enfants, avec qui elle est en cours de divorce, et 50 autres hommes accusés de l'avoir violée pendant dix ans, de 2011 à 2020, Mme P. raconte, précisément, sans buter sur les mots.