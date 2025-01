Tempête Floriane en Belgique: 8 cours d'eau toujours en phase de préalerte, tendance globale à la décrue

Au total, les pompiers sont intervenus presque 200 fois ce lundi, rien que dans la province de Hainaut . La plupart du temps pour des arbres tombés sur les routes. Ça a été le cas notamment à Châtelet ou encore à Feluy. "On n'arrête pas depuis ce matin. On a pris le service à 7h du matin. Ça n'arrête pas", confirmait hier David Lacomac, caporal pompier-ambulancier. "C'est du tronçonnage. Il faut un peu d'expérience également. Ça ne se fait pas comme ça. Il peut y avoir des accidents aussi en tronçonnant".

La tempête Floriane a traversé la Belgique hier soir, causant de nombreux dégâts sur son passage. A Gosselies, une voiture a été complètement ensevelie sous des amas de briques. L'incident causé par le vent s'est produit en quelques secondes à peine. "On était dans la maison, on a entendu un grand bruit et on s'est dit que c'était sûrement le mur qui était tombé. Malheureusement, il est tombé sur la voiture. (...) Si quelqu'un était passé, il serait tombé sur la personne. Heureusement que personne n'est passé à ce moment-là.", témoigne Nino.

Dans le Brabant wallon , les pompiers ont dû intervenir plus de 250 fois pour des arbres arrachés, des branches tombées, des panneaux tombés sur les routes, etc. Et notamment aussi pour l'incendie d'une habitation dont la toiture s'était envolée à Orp-Jauche.

A Liège, les pompiers ont mené 80 interventions hier dans la ville et sa périphérie. Deux écoles ont notamment été touchées. Un morceau de tôle est tombé dans la cour d'une école d'un établissement du quartier de Saint-Léonard, blessant légèrement trois enfants. Un arbre est également tombé dans la cour d'une autre école de Liège. Et l'école a dû être évacuée. Mais là, pas de blessés à déplorer.

En Wallonie-Picard, on dénombre une cinquantaine d'interventions.

Du côté de Bruxelles aussi, le vent a soufflé. Les pompiers de Bruxelles ont effectué 92 interventions en raison du vent lundi, a annoncé leur porte-parole en fin de journée. "Il s'agissait de 41 interventions pour des branches arrachées et des arbres déracinés, et de 51 pour divers objets qui étaient la proie du vent, tels que des tuiles, des corniches, des panneaux, des câbles, etc.", a précisé le porte-parole.

À lire aussi Vents violents: la place De Brouckère et une partie du boulevard Anspach fermées, voici pourquoi

Sur un chantier à la place De Brouckère, des panneaux en bois sont tombés, et les câbles de deux grues de chantier se sont emmêlés. À la demande des pompiers, un périmètre de sécurité a été mis en place. "Nous avons décidé de fermer la place car plusieurs câbles se sont détachés des grues et certains panneaux risquaient de tomber".

Des cours d'eau toujours en phase de préalerte

Au niveau des cours d'eau, 8 se trouvent toujours en phase de préalerte ce mardi midi. Il s'agit de la Mehaigne et ses affluents, de la Haute Meuse amont et aval, la Basse Lesse et affluents, la Moyenne Semois et affluents, la Haute Sambre, la Senne et affluents et l'Escaut.

© L'hydrométrie en Wallonie

Mais de manière générale, la tendance est tout de même à la décrue.

Ce qui inquiète la cellule d'Expertise, c'est la situation prévue pour mercredi et jeudi. On attend des averses plus soutenues et plus continues.