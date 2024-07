Adidas retire une mannequin d'origine palestinienne d'une pub controversée

En plein milieu de la compétition, onze athlètes et entraîneurs israéliens - et un policier allemand - avaient été assassinés par le commando palestinien "Septembre noir".

L'équipementier allemand, qui surfe en ce moment sur la culture sneaker, relance cet été cette chaussure au look rétro baptisée SL72, réplique d'un modèle porté par les athlètes lors des Jeux de Munich.

"Nous sommes conscients que des liens ont été établis avec des événements historiques tragiques - même si ceux-ci sont totalement involontaires - et nous nous excusons pour l'irritation ou la douleur" que cela a pu causer, écrit la marque aux trois bandes dans un communiqué transmis à l'AFP.

Adidas a choisi pour incarner sa campagne de promotion le mannequin Bella Hadid, qui a des racines palestiniennes, a fréquemment participé à des manifestations pro-palestiniennes et, depuis le 7 octobre, condamné à de multiples reprises les bombardements israéliens sur Gaza.

La marque va continuer de promouvoir son modèle vintage avec d'autres visages : Jules Koundé, footballeur français, A$AP Nast, rappeur et auteur-compositeur américain, Melissa Bon, musicienne suisse-éthiopienne, et Sabrina Lan, mannequin et influenceuse chinoise qui vit à Berlin.