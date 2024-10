Au moins 20 morts dans des inondations et glissements de terrain en Inde et au Bangladesh

Des inondations et glissements de terrain causés par le déversement de torrents d'eau depuis l'Himalaya ont tué au moins 20 personnes en Inde et au Bangladesh depuis vendredi, ont annoncé les autorités lundi.

Au Bangladesh voisin, un pays essentiellement situé à basse altitude, des pluies excessives notamment ont provoqué une montée des eaux et causé la mort de cinq personnes depuis samedi, selon le ministère chargé de la gestion des catastrophes naturelles.

Dans le Meghalaya, Etat situé dans le nord-est de l'Inde, "des inondations provoquées par des pluies continuelles et des glissements de terrain" ont causé la mort de 15 personnes depuis vendredi et entraîné des destructions, a indiqué le bureau du ministre en chef local.

Au moins 20.000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile face aux inondations, selon la même source.

D'après Nazmul Abedin, responsable au sein de ce ministère bangladais, "les eaux de crue ont commencé à se retirer".

Fin septembre, d'importantes inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes ont frappé le Népal, au nord de l'Inde, tuant au moins 225 personnes et accroissant le niveau déjà élevé des cours d'eau traversant l'Inde et le Bangladesh.

Les inondations et glissements de terrains meurtriers sont courants en Asie du Sud pendant la mousson estivale. Des experts assurent que le changement climatique accroît leur fréquence et leur intensité.