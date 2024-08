Bangladesh : appel à la désobéissance civile jusqu'à la démission de la Première ministre

"Sheikh hasina ne devrait pas seulement démissionner, mais aussi comparaitre devant un tribunal pour meurtres, pillage et corruption", a lancé Nahid Islam, le leader de la coalition Sudents Against Discrimination (Etudiants contre la discrimination), devant des milliers de personnes dans le centre de Dacca.

Le meneur des manifestations étudiantes qui secouent le Bangladesh a appelé samedi à un vaste mouvement de désobéissance civile jusqu'à la démission de la Première ministre Sheikh Hasina, plus d'un mois après le début de la contestation qui a fait plus de 200 morts.

La coalition, qui a organisé les premières manifestations contre des quotas d'emploi dans la fonction publique le mois dernier, a refusé plus tôt dans la journée la proposition de la Première ministre d'ouvrir des discussions et a exhorté les Bangladais à prendre part à la désobéissance civile dès dimanche.

"Cela inclut le non-paiement des impôts et des factures de services publics, des grèves des fonctionnaires et l'arrêt des envois de fonds à l'étranger via les banques", a précisé à l'AFP Asif Mahmud, membre de l'organisation étudiante.

Il est également demandé aux ouvriers des usines de confection, vitales pour l'économie du pays, de se mettre en grève.

Munir UZ ZAMAN

"Ne restez pas chez vous. Rejoignez la manifestation la plus proche", a écrit Asif Mahmud, membre de l'organisation étudiante, sur Facebook.